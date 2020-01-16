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Березуцкий рассказал об отношении голландцев к России и США

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Василий Березуцкий
Василий Березуцкий

Бывший тренер голландского «Витесса» Василий Березуцкий рассказал об отношении жителей Нидерландов к России и США. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Березуцкий выразил мнение, что голландцы интересуются исключительно проблемами своей страны. «Это у нас все знают, с кем у нас плохие отношения, а с кем хорошие. Там всем это просто пофигу», — сказал он.

При этом бывший футболист отметил, что голландцам не нравятся «воинствующие страны, которые проявляют какую-то агрессию». «Но мы не одни такие, в таком же контексте там говорят об американцах. К ним они также относятся не очень хорошо, потому что они тоже пытаются устраивать войны», — рассказал спортсмен.

Василий Березуцкий вместе с братом Алексеем работал в «Витессе», главным тренером которого был Леонид Слуцкий,
с лета 2018-го по ноябрь 2019-го. Слуцкий подал в отставку из-за низких результатов, которые демонстрировала команда. Вместе с тренером из клуба ушли и Березуцкие.

В составе ЦСКА братья Березуцкие становились обладателями Кубка УЕФА и шесть раз выигрывали чемпионат России. В составе сборной братья — обладатели бронзовых медалей Евро-2008.

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