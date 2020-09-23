Выступавший в РПЛ украинский футболист назвал Россию врагом

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Богдан Бутко, выступавший за клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Амкар», в интервью YouTube-каналу Do Best назвал Россию врагом.

Бутко заявил, что поехал в РПЛ за новым уровнем футбола. «Пусть это и была Россия, для меня она врагом считается. Но тогда я поехал именно за футболом. Хотел вернуть свой уровень. Сейчас в Россию не поехал бы», — отметил он. 29-летний украинец добавил, что никто из соотечественников не критиковал его за это решение.

Бутко подписал контракт с «Шахтером» в 2008 году. Он выступал на правах аренды за разные украинские клубы с 2010-го по 2015-й. Затем на тех же условиях перешел в «Амкар» и играл за команду один сезон, проведя в составе пермяков 38 матчей.

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