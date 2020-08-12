Футболист из Крыма порассуждал о жизни полуострова после присоединения к России

Защитник «Урала» Игорь Калинин порассуждал об изменениях в Крыму после присоединения к России. Его слова приводит Sport24.

Футболист, родившийся в Крыму, посчитал, что жизнь полуострова изменилась к лучшему. «Если судить по тому, что видел, то вроде облагородили, дороги сделали, трассу хорошую делают, мост построили. В целом лучше стало. Главное, чтобы войны не было», — заявил он. 24-летний спортсмен добавил, что не разделяет украинцев и россиян, назвав их одним народом.

Калинин в 2014 году отказался от украинского паспорта и получил российское гражданство. До этого он выступал за ряд украинских клубов. Защитник дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2018 году, подписав контракт с «Краснодаром». В данный момент он числится игроком «Динамо», однако находится в аренде в «Урале» до конца сезона.

Кризис в российско-украинских отношениях начался в марте 2014 года, когда по итогам референдума в состав России вошел Крым. Большинство жителей полуострова поддержали это решение. Киев и страны Запада не признают результатов референдума и считают действия России оккупацией.