Фигурист объяснил слова партнерши о необходимости привести Крым в порядок

Российский фигурист Дмитрий Козловский в Instagram объяснил слова партнерши Александрой Бойковой о необходимости привести Крым в порядок.

Козловский посчитал, что профессиональный спорт не дает возможности путешествовать и отдыхать в достаточном количестве, из-за чего Бойкова осталась недовольна условиями проживания на полуострове. «Мы, спортсмены, часто видим красоту городов и стран из окна автобуса по дороге из отеля на стадион. Девочкам хочется на отдыхе больше комфорта, а еще они хотят все сделать идеально правильно и максимально все улучшить», — заявил он.

26 июля Бойкова поделилась впечатлениями после поездки в Крым. Она заявила, что по пути наблюдала бедность и разруху, а также пожаловалась на ужасное качество дорог.

Козловский и Бойкова стали чемпионами Европы 2020 года, бронзовыми призерами чемпионата Европы-2019, чемпионами России-2020 и серебряными призерами юниорского чемпионата мира-2017.