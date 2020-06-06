Украинский боксер порассуждал о принадлежности Крыма России

Украинский боксер Денис Беринчик в Instagram SportArena порассуждал о принадлежности Крыма России.

«Крым может быть для наших украинцев Крымом, но когда ты открываешь карту, у него триколор. Когда сегодня туда едешь, проезжаешь пограничную службу одной страны и другой страны. Думаю, территорию никто не отдаст, а другие ее и не заберут», — посчитал Беринчик.

Боксер — заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, серебряный призер чемпионата мира 2011 года. На профессиональном уровне он является обладателем чемпионского пояса WBO International. Последний раз украинец защитил титул в феврале 2020-го, победив аргентинца Эктора Эдгардо Сармиенто.

Кризис в российско-украинских отношениях начался в марте 2014 года, когда по итогам референдума в состав России вошел Крым. Большинство жителей полуострова поддержали это решение. Киев и страны Запада не признают результатов референдума и считают действия России оккупацией.

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