Российский тренер посоветовал закусывать назвавшему Крым украинским футболисту

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал слова украинского футболиста Александра Алиева о принадлежности Крыма. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Если ты, Алиев, всю жизнь играл и тренировался, говорить о политике — полный бред. Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал», — заявил Юран. По его мнению, человек должен разбираться в вопросе для того, чтобы высказывать свое мнение.

Ранее 14 апреля Алиев отказался считать крымчан россиянами. «Когда я приехал на Украину, Крым был украинским. Сейчас это Россия. Но для меня Крым — это Украина», — заявил он.

Кризис в российско-украинских отношениях начался в марте 2014 года, когда по итогам референдума в состав России вошел Крым. Большинство жителей полуострова поддержали это решение. Киев и страны Запада не признают результатов референдума и считают действия России оккупацией.

Юран выступал за клубы из разных чемпионатов Европы. Он становился чемпионом СССР в составе киевского «Динамо» и победителем первенства Португалии вместе с «Порту». За сборные СССР, СНГ и России футболист в общей сложности провел 40 матчей и забил семь мячей.

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