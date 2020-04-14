Украинский футболист отказался считать крымчан россиянами

Украинский футболист Александр Алиев отказался считать крымчан россиянами. Его слова приводит Sport24.

«Когда я приехал на Украину, Крым был украинским. Сейчас это Россия. Но крымчане были и останутся для меня украинцами. Крым — это Украина», — заявил Алиев. Футболист добавил, что хочет улучшения взаимоотношений между Россией и Украиной. Он выразил надежду, что «братские народы смогут жить так же, как это было до 2013 года».

Алиев — бывший полузащитник сборной Украины. На клубном уровне он известен по выступлениям за киевское «Динамо» и московский «Локомотив».

11 апреля украинский футболист Рустам Худжамов высказался об отношениях Украины и России. Тогда он заявил, что отказывается дружить с «поубивавшими украинцев россиянами».

Кризис в российско-украинских отношениях начался в марте 2014 года, когда по итогам референдума в состав России вошел Крым. Большинство жителей полуострова поддержали это решение. Киев и страны Запада не признают результатов референдума и считают действия России оккупацией.

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