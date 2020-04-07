Отказавшийся верить в коронавирус футболист пожаловался на симптомы болезни

Украинский футболист Александр Алиев, отказавшийся верить в коронавирус, в Instagram пожаловался на симптомы болезни.

«Скажите, пожалуйста, что делать? Температура 37,4-37,5. Уже мерил четыре раза. Что скажете на это? Что это такое — я просто заболел, простыл или как?» — задался вопросом Алиев. Футболист отметил, что у него начался кашель. В конце обращения украинец попросил совета, нужно ли ему вызывать скорую помощь.

19 марта Алиев заявил, что отказывается верить в существование коронавируса. Он посчитал, что новости об умерших от инфекции людях — это фейк.

Алиев — бывший полузащитник сборной Украины. На клубном уровне он известен по выступлениям за киевское «Динамо» и московский «Локомотив».

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились более тысячи человек, 45 человек скончались. Всего в мире инфицировано 1,3 миллиона человек. 285 тысяч вылечились, более 74 тысяч умерли.

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