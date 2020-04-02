Украинский футболист обосновал рукоприкладство в отношении жены

Украинский футболист Александр Алиев в интервью YouTube-каналу «Кент» выразил мнение, что в некоторых случаях можно избивать жену.

«Я поднимал руку на бывшую жену. Не я приходил и поднимал руку, а когда она начинала скандал. Я подымал руку, но мог просто пощечину или леща дать», — рассказал Алиев. Футболист посчитал, что супруга не имела права устраивать истерики, ведь он приходил с тренировок уставшим, а также содержал семью.

Алиев — бывший полузащитник сборной Украины. На клубном уровне он известен по выступлениям за киевское «Динамо» и московский «Локомотив».

29 марта британский боксер-профессионал Билли Джо Сондерс опубликовал шуточный видеоурок, где он показывал, как правильно бить жен во время карантина. После этого спортсмена временно отстранили от выступлений.

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