Британский боксер снял видеоурок о битье жен во время карантина

@mikewhoatv / Twitter

Британский боксер-профессионал Билли Джо Сондерс опубликовал шуточный видеоурок, где он показывает, как правильно бить жен во время карантина. Спорный ролик выложил журналист Майкл Морган в своем Twitter после того, как сам боксер удалил публикацию.

На видео 30-летний Сондерс отрабатывает удары по боксерскому мешку. Спортсмен рассказывает о тактике ведения поединка с собственной спутницей после шести или семи дней карантина.

Морган осудил публикацию британского спортсмена. Журналист отметил, что ролик получился не развлекательным, несмотря на намерение боксера.

Сондерс уже принес извинения по поводу ролика и заявил о своей нетерпимости к домашнему насилию.

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