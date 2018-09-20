Боксер-чемпион притворился полицейским и заставил мужчину раздеться догола

Британский боксер Билли Джо Сондерс остановил водителя, притворившись полицейским, и заставил его раздеться догола. Об этом сообщает The Sun.

В распоряжении таблоида оказалось видео, на котором спортсмен приказывает мужчине снять с себя всю одежду. При этом Сондерс говорил, чтобы водитель не делал резких движений и пояснил, что он получил «звонок» о том, что у «задержанного» может быть оружие. Сам мужчина периодически нервно улыбался в камеру, не понимая, пранк это или нет.

Издание отмечает, что видео было снято около двух лет назад, однако опубликовано только 20 сентября.

18 сентября появилось видео, на котором Сондерс предлагал женщине с наркотической зависимостью выполнить различные действия за дозу крэка стоимостью 150 фунтов стерлингов. В частности, спортсмен предлагал ей заняться сексом с его попутчиком или спеть. Ему даже удалось вынудить ее ударить прохожего, назвав его педофилом.

Британец является действующим чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в средней весовой категории. В его активе 26 побед и ни одного поражения.

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