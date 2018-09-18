Чемпион мира по боксу поглумился над наркоманкой и натравил ее на «педофила»

Британский боксер Билли Джо Сондерс поиздевался над женщиной с наркотической зависимостью. Видео опубликовано на YouTube-канале News Leak Replacement.

Британец, находящийся в припаркованном автомобиле вместе с приятелем, предлагал женщине выполнить различные действия за дозу крэка стоимостью 150 фунтов стерлингов. В частности, спортсмен предлагал ей заняться сексом с его попутчиком или спеть. Ему даже удалось вынудить ее ударить прохожего, назвав его педофилом. После этого боксер тут же опроверг собственное высказывание, и наркоманка извинилась перед потерпевшим.

Видео вызвало волну негодования среди болельщиков. Сондерс был вынужден принести извинения в своем Twitter-аккаунте.

Британец является действующим чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в средней весовой категории. В его активе 26 побед и ни одного поражения.

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