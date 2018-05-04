Чеченские бойцы перебросились котом

Instagram / albert_duraev

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как двое бойцов грозненского клуба «Беркут», в том числе боец смешанных единоборств и чемпион России по самбо Альберт Дураев, перебрасывают друг другу живого кота. Ролик опубликовал на своей странице в Instagram сам Дураев.

«Обычный день в Автурах. Кот игрушечный», — прокомментировал размещенное видео спортсмен.

На кадрах видно, как мужчины, смеясь, бросают друг другу животное. При этом один раз его чуть не роняют на землю. Кот переворачивается в воздухе и мяукает.

Часть пользователей соцсети не оценила юмор бойцов и призвала в комментариях не мучить животное. «Их тоже в детстве так подкидывали, по ходу. Правда, не всегда ловили, видимо», — отметил один из юзеров.

В апреле сообщалось, что футболистов венесуэльского клуба «Сулия» Дэвида Баррето и Эдуина Куэро выгнали из команды после того, как они опубликовали видео с издевательствами над котом.

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