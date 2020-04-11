Украинский футболист отказался дружить с «поубивавшими украинцев россиянами»

Украинский футболист Рустам Худжамов высказался об отношениях Украины и России. Его слова приводит Tribuna.com

«Идем дружить с Россией, да? Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев? Не только сейчас, а с 1917-го по 1990-й. Самое действенное с такими людьми — оставить их и не трогать», — заявил Худжамов. Он отметил, что не разделяет мнение боксера Александра Усика, который, на его взгляд, пропагандирует неправильные ценности.

9 апреля Усик выразил мнение, что его соотечественники некорректно воспринимают ситуацию в Крыму и в Донбассе. Он призвал подумать не о территории, а о жителях полуострова.

Худжамов на протяжении всей карьеры выступает в чемпионате Украины. В составе донецкого «Шахтера» он дважды становился чемпионом страны и один раз выиграл Кубок УЕФА.

Кризис в российско-украинских отношениях начался в марте 2014 года, когда по итогам референдума в состав России вошел Крым. Большинство жителей полуострова поддержали это решение. Киев и страны Запада не признают результатов референдума и считают действия России оккупацией.

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