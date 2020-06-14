Игравший в РПЛ чернокожий футболист описал проявления расизма в России

Бывший футболист клубов Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Анжи» и «Динамо» Кристофер Самба описал проявления расизма в России. Его слова приводит Sports.ru со ссылкой на The Athletic.

Самба вспомнил, что испытывал дискомфорт во время походов в магазин. «Люди не ожидают, что я могу купить хорошие вещи. Это больно», — заметил чернокожий игрок.

Защитник подчеркнул, что в России его защищало то, что он футболист. «Это помогало, но у меня все равно было это [неприятное] чувство», — рассказал спортсмен.

Самба — конголезский футболист, у него также есть французское гражданство. Кроме «Анжи» и «Динамо» он известен выступлениями за греческий «Панатинаикос» и английскую «Астон Виллу».

7 июня британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа принял участие в митинге против расизма в своем родном городе, Уотфорде. Многие знаменитости сделали то же самое. Американская певица Мадонна поддержала протестующих в защиту прав чернокожих на марше, который прошел в Лондоне, а рэпер Канье Уэст присоединился к акции протеста в южной части Чикаго.

Акции протеста начались после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, которого грубо задержали полицейские. Его уложили его на асфальт, один из сотрудников правоохранительных органов надавил ему коленом на шею. Флойд скончался от удушения.

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