РПЛ назвала дату возвращения чемпионата в новом году

Российская премьер-лига (РПЛ) представила календарь на оставшиеся матчи сезона-2020/2021. Об этом сообщается на сайте организации.

20-й тур РПЛ откроет матч между «Тамбовом» и «Ротором» 26 февраля, в пятницу. Московское дерби между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет на следующий день. Время начала матча: 19:00 по столичному времени.

Кубок России вернется 20-21 февраля матчами в рамках 1/8 финала турнира. Единственный представитель российских команд в Еврокубках «Краснодар» проведет первый матч в новом году почти за неделю до возобновления РПЛ, 18 февраля. Соперником «быков» станет «Динамо» из Загреба.

Ранее 30 декабря РПЛ представила лучшие голы пяткой за последние десять лет. В ролике можно увидеть мячи пяткой в исполнении Павла Мамаева, Михаила Костюкова, Сергея Давыдова, Адесойе Ойеволе и Луки Джорджевича.