Широков сравнил тренера «Спартака» со свиньей на веревке

Бывший футболист «Зенита» и сборной России по футболу Роман Широков сравнил главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско со свиньей на веревке. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По мнению игрока, специалист становится похожим на животное, когда начинает бегать по технической зоне во время матчей. Футболист также отметил, что ему не нравится немецкий тренер. Широков добавил, что спартаковцам стоило досрочно расторгнуть контракт с Тедеско, а не ждать конца чемпионата.

Наставник «Спартака» объявил об уходе 16 декабря после поражения команды от «Зенита» (1:3) в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (АПЛ). Тедеско заявил о желании доработать до конца контракта, который истекает в мае следующего года.

Немец возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. В прошлом сезоне клуб занял седьмое место в чемпионате. Сейчас команда находится на третьей позиции, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.