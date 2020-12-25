Избитый Широковым судья отреагировал на приговор футболисту

Футбольный судья Никита Данченков отреагировал на приговор, вынесенный бывшему футболисту сборной России Роману Широкову. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Данченков признался, что расстроен решением суда. Он подчеркнул, что так и не принял извинений от Широкова. «Подобные заявления из его уст — сарказм», — уверен арбитр.

25 декабря мировой суд в московских Сокольниках вынес приговор Широкову за избиение Данченкова. Спортсмен приговорен к обязательным работам. Также экс-футболист сборной России будет обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Широков напал на судью 10 августа во время матча любительских команд. Он нанес арбитру несколько ударов, в том числе по голове. Бывший футболист признал вину в случившемся.

Широков известен по выступлениям за «Химки», «Зенит», «Рубин», «Спартак» и «Краснодар». На его счету 13 голов в 56 матчах за сборную России и бронзовая медаль чемпионата Европы-2008.