Суд вынес приговор футболисту Широкову за избиение арбитра

Мировой суд в московских Сокольниках вынес приговор бывшему футболисту сборной России Роману Широкову за избиение арбитра Никиты Данченкова. Об этом сообщил «Ленте.ру» представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Спортсмен приговорен к обязательным работам. Также он будет обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее 25 декабря гособвинитель заявил, что вина подсудимого доказана, и запросил для футболиста один год и десять месяцев ограничения свободы. При этом адвокаты Данченкова требовали переквалификации дела со статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») на «покушение на убийство». Также Данченков требовал возместить ему моральный ущерб в размере 500 тысяч рублей.

Широков напал на судью 10 августа во время матча любительских команд. Он нанес арбитру несколько ударов, в том числе по голове. Бывший футболист признал вину в случившемся.

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