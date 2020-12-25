Прокурор назвал наказание для футболиста Широкова

В мировом суде в московских Сокольниках прокурор запросил для бывшего футболиста сборной России Романа Широкова один год и десять месяцев ограничения свободы за избиение арбитра Никиты Данченкова. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе прений сторон прокурор, поддерживающий государственное обвинение, заявил, что вина подсудимого доказана. Широкова обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

12 ноября сообщалось, что Данченков обратился к генпрокурору Игорю Краснову. Он недоволен тем, что не получил от московской прокуратуры реакции на жалобу от 21 октября 2020 года. Тогда адвокаты Данченкова потребовали переквалификации дела со статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») на «покушение на убийство».

Широков напал на судью 10 августа во время матча любительских команд. Он нанес арбитру несколько ударов, в том числе по голове. Бывший футболист признал вину в случившемся. Широкову грозит до двух лет лишения свободы по статье 115 УК РФ.

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