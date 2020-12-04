Адвокат из дела Ефремова решил защищать жертву Широкова в суде

Российский юрист Александр Добровинский решил защищать в суде интересы Никиты Данченкова, пострадавшего от рук бывшего игрока сборной России Романа Широкова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Добровинский подчеркивает, что окажет Данченкову юридическую помощь на бесплатной основе. «Я считаю, что такие ситуации недопустимы в нашей стране», — заявил адвокат, описывая свое отношение к избиению Широковым судьи во время матча любительских команд.

Добровинский был адвокатом в деле о ДТП со смертельным исходом, завершившегося обвинительным приговором в отношении актера театра и кино Михаила Ефремова. Поведение адвоката пострадавшей стороны привело к тому, что лицензия Добровинского была отозвана. Он лишен статуса адвоката на два года.

Широков напал на судью 10 августа во время матча любительских команд. Он нанес арбитру несколько ударов, в том числе по голове.

Футболист известен по выступлениям за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». В его активе три титула чемпиона России, а также победа в Кубке УЕФА. Кроме того, Широков стал обладателем бронзы на чемпионате Европы-2008 вместе со сборной России.