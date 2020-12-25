Широков рассказал о работе за 50 тысяч рублей и нищете

Бывший футболист сборной России Роман Широков предоставил в суд документы о том, что он работает в юридической фирме и его зарплата составляет 50 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат избитого арбитра Никиты Данченкова Александр Островский.

«С учетом того, что его семья, как он рассказал, составляет восемь человек, он находится на грани нищеты. При этом на нем богатейший особняк в Истринском районе и несколько иномарок», — заявил адвокат. Он добавил, что Широков предоставил эти документы после того, как Данченков подал иск о возмещении морального вреда в 500 тысяч рублей.

Ранее 25 декабря прокурор, поддерживающий государственное обвинение, заявил, что вина Широкова доказана. Он запросил для подсудимого один год и десять месяцев ограничения свободы.

Широков напал на судью 10 августа во время матча любительских команд. Он нанес арбитру несколько ударов, в том числе по голове. Бывший футболист признал вину в случившемся. Широкову грозит до двух лет лишения свободы по статье 115 УК РФ.