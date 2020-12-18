Отказавшийся от денег Широкова судья потребовал от него полмиллиона рублей

Футбольный судья Никита Данченков, избитый бывшим футболистом сборной России Романом Широковым, назвал сумму компенсации. Об этом сообщает ТАСС.

Данченков подал против футболиста гражданский иск о возмещении морального вреда на полмиллиона рублей. Арбитр еще раз отметил, что считает Широкова виновным в причинении легкого вреда его здоровью, а также выразил уверенность, что он должен понести по приговору суда соответствующее наказание.

Ранее Данченков в интервью Youtube-каналу «Как карта ляжет» заявлял, что откажется от денег Широкова. Он говорил, что главное для него — добиться правосудия.

12 ноября сообщалось, что Данченков обратился к генпрокурору Игорю Краснову. Он недоволен тем, что не получил от московской прокуратуры реакции на жалобу от 21 октября 2020 года. Тогда адвокаты Данченкова потребовали переквалификации дела со статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») на покушение на убийство.

Широков напал на судью 10 августа во время матча любительских команд. Он нанес арбитру несколько ударов, в том числе по голове. Бывший футболист признал вину в случившемся. Широкову грозит до двух лет лишения свободы по статье 115 УК РФ.