Футболист Широков решил продать кроссовки со своих ног после избиения судьи

LIFE SHOT / Telegram

Бывший футболист сборной России Роман Широков решил продать кроссовки, которые были на его ногах во время избиения арбитра Никиты Данченкова. Об этом журналистам сообщил адвокат спортсмена после приговора, видео публикует Telegram-канал Life Shot.

По словам юриста, обувь планируется продать на аукционе по цене от ста тысяч рублей. Вырученные со сделки средства пообещали направить детям из неблагополучных или малоимущих семей к Новому году.

«Если желающих не будет, я их куплю себе, а эти деньги от нашей семьи подарю детям», — заявил адвокат на вопрос репортера о возможном спросе на кроссовки Широкова. Он также отметил «достоинства» обуви: пара «замечательной» фирмы Nike выполнена из натуральной кожи и украшена «беленькими капельками».

25 декабря мировой суд в московских Сокольниках вынес приговор бывшему футболисту сборной России Роману Широкову за избиение арбитра Никиты Данченкова. Спортсмен приговорен к обязательным работам. Также он будет обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Широков напал на судью 10 августа во время матча любительских команд. Он нанес арбитру несколько ударов, в том числе по голове. Бывший футболист признал вину в случившемся.