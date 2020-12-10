Россияне потратили на поддельные кроссовки 63 миллиарда рублей

Аналитики компании по борьбе с контрафактом и защите брендов BrandMonitor, провели исследование и выяснили, что объем рынка поддельных брендовых кроссовок за 2020 год составил 63 миллиарда рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 10 декабря.

Продажи оригинальной продукции при этом достигли 150 миллиардов рублей.

Выяснилось, что в 2020 году россияне в принципе стали меньше денег тратить на кроссовки: одну пару спортивной обуви приобрело на восемь процентов меньше респондентов, чем годом ранее. Таким образом, по сравнению с 2019 годом оборот поддельной спортивной обуви снизился почти на 18 процентов. В прошлом году он составил 77 миллиардов рублей.

Также уменьшилась средняя цена контрафактных кроссовок: она составила 2160 рублей — на 10 процентов меньше, чем в 2019 году.

В 60 процентах случаев поддельные кроссовки продаются офлайн. По подсчетам специалистов компании, в 2020 году более 25 тысяч точек заработали 38 миллиардов рублей на реализации контрафакта.

По сравнению с прошлым годом доля онлайн-продаж увеличилась на 10 процентов и в итоге составила 40 процентов. Рост продаж в интернете специалисты компании объясняют оттоком покупателей с вещевых рынков и из магазинов в период весенне-летнего режима самоизоляции.

В социальных сетях публикации о продаже копий кроссовок составляют 90 процентов всех объявлений в Instagram и 72 процента — во «ВКонтакте». Суммарно в соцсетях и на маркетплейсах появляется не менее 22 тысяч новых объявлений в месяц. Эксперты компании выявили более 38 тысяч постов с подделками в Instagram и не менее 48 тысяч во «ВКонтакте». На сайтах «Юла» и «Авито» за 2020 год появилось более 390 тысяч объявлений о продаже подделок.

Анализ проводился на базе результатов всероссийского опроса потребителей, а также изучения пяти миллионов объявлений о продаже спортивной одежды и обуви 10 крупнейших производителей в социальных сетях и на маркетплейсах. Кроме того, эксперты компании использовали данные о посещении более 5,5 тысяч магазинов в городах с населением более 100 тысяч человек и результаты 15 тысяч тестовых закупок и экспертиз товара.

В октябре сообщалось, что в России продали поддельной косметики на 10 миллиардов рублей. В проведенном компанией BrandMonitor опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет. Из них 76 процентов подтвердили, что намеренно приобретали фейковую декоративную косметику.