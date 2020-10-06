За год в России продали поддельную косметику на 10 миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования организации BrandMonitor, которая занимается защитой интеллектуальной собственности и борьбой с контрафактом, поступившие в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 6 октября.

В проведенном компанией опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет. Из них 76 процентов подтвердили, что намеренно приобретали поддельную косметику. В покупке контрафакта признались и те, кто приобрел неоригинальные духи — таких оказалось 77 процентов.

Специалисты подсчитали, что во второй половине 2019 года и первой половине 2020 объем рынка контрафактной декоративной косметики и парфюма составил 5,3 и 5,6 миллиарда рублей соответственно. Основная часть покупателей, а именно 69 процентов, приобретала поддельную косметику в магазинах. При этом 31 процент заказывал ее через социальные сети и онлайн-ретейлеры.

В то же время 53 процента поддельного парфюма продается в магазинах, на рынках и в переходах метро, а 47 процентов продаж приходится на онлайн-торговлю. В соцсетях контрафактную продукцию предлагает более 70 процентов аккаунтов: из общего числа постов, которые содержат информацию о товаре, 85 процентов реализуют несертифицированные средства.

Кроме того, эксперты подсчитали разницу в цене между оригинальным парфюмом и поддельным. Так, например, если стоимость оригинала составляет 3500 рублей, то фейка — в четыре раза ниже (800 рублей). Расхождение в цене между брендовой косметикой и ее репликой также значительна. Средняя стоимость оригинала равна 500 рублям, а подделки — 250 рублям.

Согласно данным опроса, чаще всего россияне приобретали такую косметику, как тушь для ресниц, помаду и тональный крем — на них пришлось 75, 58 и 50 процентов от общего числа проданных позиций соответственно. Духи и туалетную воду, в свою очередь, купили 71 процент опрошенных.

В августе россиянок предупредили об опасных последствиях некачественной косметики. По словам врача-офтальмолога Алексея Егорова, регулярное применение просроченной и несертифицированной продукции может привести, в частности, к развитию синдрома сухого глаза.