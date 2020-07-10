Россиянам объяснили опасность выдавленных прыщей

Косметолог Наталия Николаева напомнила об опасности выдавленных прыщей. Об этом она сообщила в эфире телепередачи «О самом главном».

По словам врача, после выдавливания прыщей и применения косметических средств без консультации с дерматологом могут возникнуть негативные последствия для кожи.

Кроме того, эксперт объяснила, что нанести вред лицу может и частое использование патчей, поскольку они создают парниковый эффект: влага насыщает область под глазами и создает небольшой отек на месте применения. Все это может привести к возникновению ранних морщин, поэтому использовать патчи следует только перед мероприятиями.

Специалист также дала россиянам советы по уходу за лицом. Так, например, косметические средства следует подбирать в зависимости от типа кожи. Женщинам с жирной кожей не рекомендуется использовать маски с содержанием глины: она смешивается с кожным салом и закупоривает сальную железу, вызывая новое воспаление. В то же время обладательницам сухой и проблемной кожи Николаева посоветовала воздержаться от покупки абразивных скрабов для лица.

В июне россиян предупредили об опасности массажа лица. По словам дерматовенеролог Алексея Едемского, если выполнение массажа проходит неправильно, то возможно ухудшение состояния кожи, а в некоторых случаях на лице появляются новые воспаления.

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