Россиянок предупредили об опасных последствиях некачественной косметики

Врач-офтальмолог предупредил россиянок об опасности использования некачественной косметики. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил заведующий офтальмологическим отделением столичного Госпиталя для ветеранов войн №2 Алексей Егоров.

По словам медика, регулярное применение просроченных и несертифицированных косметических средств может привести к развитию синдрома сухого глаза (заболевание, возникающее при недостаточном увлажнении поверхности глаза — прим. «Ленты.ру»). Он объяснил, что попадание косметики на слизистую глаза и сальные железы усугубляет ситуацию.

«Мы часто можем заметить у девушек тушь или следы карандаша в углу глаза. Это приводит к дисфункции мейбомиевых желез (сальных желез на краях век), которые отвечают за формирование одного из компонентов слезной пленки», — пояснил врач.

Специалист также добавил, что описанным синдромом чаще всего страдают жители крупных городов. Егоров рассказал, что кондиционеры и оргтехника, которые присутствуют в офисах, повреждают слезную пленку и раздражают троичный нерв. «В результате возникает парадоксальная ситуация: люди с синдромом сухого глаза жалуются на слезотечение», — высказался офтальмолог.

В июле женщинам объяснили опасность выдавливания прыщей. Косметолог Наталия Николаева отметила, что после выдавливания прыщей и применения косметических средств без консультации с дерматологом могут возникнуть негативные последствия для кожи. Кроме того, она рассказала о вреде патчей для глаз и порекомендовала использовать их только перед важными мероприятиями.