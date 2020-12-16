Тренер «Спартака» объявил об уходе после поражения от «Зенита»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отказался продлевать контракт с московской командой. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Специалист рассказал о своем решении на пресс-конференции после поражения от «Зенита» (1:3) в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Действующее соглашение немца с командой рассчитано до конца сезона.

По словам Тедеско, главной причиной для ухода стали ограничения, введенные по всему миру из-за пандемии коронавируса. Немец заявил, что ему хочется чаще видеться со своей семьей. Он также отметил, что руководство «Спартака» было заинтересовано в продлении сотрудничества с ним.

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. В прошлом сезоне клуб занял седьмое место в чемпионате. Сейчас команда находится на второй позиции, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.