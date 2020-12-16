Фанатов «Спартака» пришлось отправить на гостевую трибуну в матче с «Зенитом»

Стюардам стадиона «Газпром Арена» пришлось отправить болельщиков Спартака на гостевую трибуну во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором москвичи встречаются с «Зенитом». Об этом сообщает РИА Новости.

На 35-й минуте встречи фанаты команд устроили потасовку под ложей прессы. Сотрудникам стадиона пришлось отправить часть поклонников москвичей (около 30 человек) в гостевой сектор, при этом социальная дистанция не соблюдается.

Изначально в связи со сложной эпидемиологической ситуацией количество зрителей на игре ограничили. На матч должны были быть допущены посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны.

На момент написания новости в матче идет 67-я минута. Счет на табло равный — 1:1.