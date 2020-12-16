Бывший футболист «Ахмата» рассказал о щедрости Кадырова

Бывший полузащитник «Ахмата» Артем Воронкин рассказал о щедрости главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщается в Instagram любительской команды «Хайтэк», за которую выступает игрок.

По словам футболиста, после выхода команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ) некоторым игрокам по итогам матчей выдавали премии в виде автомобилей Toyota Land Cruiser 200. Тем, кто отказывался от машин, доставалось по сто тысяч долларов наличными.

Воронкин выступал за «Ахмат» с 2008 по 2009 год, в составе грозненской команды провел девять матчей в чемпионате страны. Полузащитник также играл за «Химки», «Оренбург», «СКА-Хабаровск» и несколько других клубов, выступавших во втором и третьем по силе российских дивизионах.

«Ахмат», на тот момент носивший название «Терек», вышел в РПЛ в 2004 году. В текущем розыгрыше чемпионата команда занимает десятое место в турнирной таблице.