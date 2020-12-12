Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Динамо» и стать единоличным лидером РПЛ

«Зенит» на своем поле обыграл «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 12 декабря, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Артем Дзюба, еще один мяч забил Сердар Азмун. У москвичей гол на счету Николая Комличенко.

Победа позволила «Зениту» набрать 38 очков и стать единоличным лидером РПЛ. В активе «Динамо» 30 очков, клуб находится на четвертой строчке.

В следующем туре «Зенит» 16 декабря на своем поле примет «Спартак». «Динамо» в тот же день на выезде сыграет с «Сочи».