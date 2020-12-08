«Спартак» уволил генерального директора через пять месяцев после назначения

Московский футбольный клуб «Спартак» уволил генерального директора Шамиля Газизова через пять месяцев после назначения. Об этом сообщается на сайте команды.

Вместо Газизова исполняющим обязанности был назначен управляющий директор Евгений Мележиков. Его задачами были названы повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ. Клуб пожелал Газизову успехов в новых футбольных проектах.

Газизов был назначен генеральным директором красно-белых в июле этого года. На этом посту он заменил Томаса Цорна.

После 17 матчей «Спартак» располагается на втором месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 35 очков. Петербургский «Зенит» имеет в активе такое же количество очков, но лидирует по дополнительным показателям. Замыкает тройку ЦСКА с 33 очками.

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