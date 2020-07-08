Московский футбольный клуб «Спартак» нашел нового генерального директора. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По информации издания, должность займет генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. Отмечается, что красно-белые получили одобрение в ЛУКОЙЛе. О назначении Газизова должно быть объявлено до конца текущей недели.

7 июля «Спартак» отправил в отставку генерального директора Томаса Цорна. Сообщалось, что руководство клуба в лице владельца Леонида Федуна заявило о недовольстве работой Цорна.

В сезоне-2019/2020 красно-белые набрали 32 очка в 26 турах и занимают седьмое место в турнирной таблице Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). В последнем матче москвичи 4 июля на своем поле уступили «Тамбову» (2:3). Также команда дошла до полуфинала Кубка России, где 19 июля сыграет с петербургским «Зенитом».

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