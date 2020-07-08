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В «Спартаке» оценили имитацию полового акта Дзюбой и Азмуном

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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский «Спартак» отреагировал на комментарий генерального директора петербургского «Зенита» Александра Медведева об имитации полового акта Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном в раздевалке после победы в текущем сезоне Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на заместителя председателя совета директоров красно-белых Сергея Михайлова.

По его мнению, сам инцидент, произошедший после матча, можно оценить как «нашумевший и аморальный». При этом Михайлов отметил, что не хочет вмешиваться в обсуждение действий футболистов, но возмутился словами Медведева, который связал сцену с предстоящим полуфинальным матчем Олимп-Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

Михайлов указал на то, что эта аналогия является неуместной и выходит за грань «адекватного чувства юмора». Он подчеркнул, что подобные высказывания со стороны официального лица «Зенита» ставят под сомнение принцип взаимоуважения, и попросил комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оценить слова Медведева. В организацию направлена официальная жалоба.

Дзюба и Азмун сымитировали половой акт, празднуя досрочное завоевание «Зенитом» титула чемпиона страны 5 июля. Действия капитана сборной России раскритиковали пользователи сети, назвав их позорными и неуместными.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в 1/2 финала Олимп-Кубка России 19 июля. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.

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