Дзюба сымитировал половой акт с одноклубником в раздевалке и подвергся критике

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба сымитировал половой акт с партнером по команде Сердаром Азмуном в раздевалки команды. Видео в Twitter разместил Sports.ru.
Так нападающий отпраздновал досрочное завоевание командой титула чемпиона страны. Действия капитана сборной России раскритиковали пользователи сети. Многие посчитали подобное проявление радости позорным и неуместным. «Позор», — написал пользователь с ником @gorodRF. «Уроды», — отметил @coshmar09.
5 июля «Зенит» за четыре тура до конца розыгрыша Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) оформил титул. Команда стала недосягаемой для соперников после выездной победы над «Краснодаром» (4:2). В этом матче Дзюба реализовал пенальти, а Азмун стал автором дубля.
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