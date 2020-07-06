Черчесов отреагировал на досрочное чемпионство «Зенита»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал досрочное завоевание петербургским «Зенитом» титула чемпиона страны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, команда абсолютно заслуженно стала победителем Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ), так как играла солидно и результативно. Он также добавил, что сине-бело-голубые не оставили ни одного шанса конкурентам.

Черчесов отдельно похвалил «Зенит» за профессионализм в вопросе профилактики коронавируса. Тренер отметил, что в команде не было ни одного заболевшего.

Петербуржцы оформили титул 5 июля после победы в матче 26-го тура РПЛ над «Краснодаром» (4:2). За четыре матча до конца чемпионата команда стала недосягаемой для соперников.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!