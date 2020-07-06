Появилось видео из чемпионской раздевалки «Зенита»

Футбольный клуб «Зенит» в своем Instagram-аккаунте опубликовал видео из раздевалки после победы команды в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ).
В ролике игроки сине-бело-голубых вместе с главным тренером команды Сергеем Семаком, обнявшись друг с другом, скандируют «Чемпионы, чемпионы!».
Петербуржцы оформили титул после победы в матче 26-го тура над «Краснодаром» (4:2). За четыре матча до конца чемпионата команда стала недосягаемой для соперников.
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