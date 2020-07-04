ЦСКА забил три мяча за четыре минуты и победил в матче РПЛ

Московский ЦСКА на выезде разгромил «Ахмат» в матче 26-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 4 июля, и завершилась со счетом 4:0 в пользу армейцев. Во втором тайме в промежуток с 61-й по 65-ю минуту гости отличились трижды усилиями Федора Чалова, Арнора Сигурдссона и Николы Влашича. На 84-й минуте автогол на свой счет записал защитник грозненцев Андрей Семенов.

Победа позволила ЦСКА набрать 43 очка, команда занимает пятое место в чемпионате. В активе «Ахмата» 27 очков, клуб находится на 14-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре ЦСКА 8 июля на выезде сыграет с« Оренбургом». «Ахмат» днем раньше на чужом поле встретится с «Тамбовом».

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