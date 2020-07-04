«Спартак» дважды вел в счете и проиграл дома аутсайдеру РПЛ

«Спартак» на своем поле проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 4 июля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Красно-белые по ходу матча дважды вели в счете, отличились Зелимхан Бакаев и Джордан Ларссон, но «Тамбов» усилиями Валерия Чуперки и Алексея Грицаенко отыгрывался. В концовке матча Владимир Обухов реализовал пенальти и принес победу гостям.

«Тамбов» набрал 28 очков и вышел на 12-е место в чемпионате. «Спартак» имеет в активе 32 очка и занимает шестую позицию.

В следующем туре «Спартак» 8 июля на своем поле примет «Локомотив». «Тамбов» днем раньше дома сыграет с «Ахматом».

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