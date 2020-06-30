ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби

ЦСКА одержал победу на своем поле над «Спартаком» в матче 25-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве. Счет в столичном дерби открыли армейцы. Ворота «Спартака» на 27-й минуте встречи открыл Никола Влашич.

За 14 минут до конца основного времени матча «Спартак» оказался в меньшинстве. Судья матча воспользовался VAR и усмотрел в действиях полузащитника красно-белых Романа Зобнина нарушение и удалил его с поля. Хавбек отмахнулся от соперника, стоя к нему спиной. В добавленное время Влашич удвоил преимущество хозяев.

Отставание «Спартака» от ЦСКА в турнирной таблице выросло до восьми очков. Армейцы остались на пятом месте, но вплотную приблизились к «Ростову», в активе которого 41 очко.

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