Тренеру ЦСКА посоветовали «быть мужиком» и уйти в отставку

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возвращение Виктора Гончаренко к исполнению обязанностей главного тренера команды. Его цитирует «Чемпионат.com».

По словам Масалитина, специалист может «сделать только хуже». «Все приняли уход Гончаренко, а тут он возвращается. Коллектив будет разрознен. Если уходишь, то уходи. Будь мужиком: сказал — сделал», — посоветовал он решившему не уходить в отставку тренеру.

Бывший игрок заметил, что нужно ждать следующего «срыва Гончаренко». По его мнению, ситуация обязательно повторится.

20 июня после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) в матче 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) Гончаренко написал заявление об уходе и улетел в Белоруссию. При этом специалист присутствовал на матче следующего тура с «Динамо» (0:0), наблюдая за ходом встречи из ложи стадиона.

28 июня стало известно, что белорусский специалист передумал покидать пост главного тренера армейцев. Контракт с Гончаренко действует до мая следующего года.

Масалитин выступал за красно-синих с 1987-го по 1989-й и в 1993-м. Также нападающий известен выступлениями за «Спартак» и «Терек». Он завершил карьеру в 2002 году.

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