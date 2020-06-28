Главный тренер ЦСКА передумал уходить из команды

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко передумал уходить из команды. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, армейцы в ближайшее время официально объявят о возвращении белорусского специалиста. Контракт с Гончаренко действует до мая следующего года.

20 июня после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) в матче 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) Гончаренко написал заявление об уходе в отставку и улетел в Белоруссию. При этом специалист присутствовал на матче следующего тура с «Динамо» (0:0), наблюдая за ходом встречи из ВИП-ложи стадиона.

43-летний Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Вместе с красно-синими он дважды становился серебряным призером чемпионата, а также выигрывал Суперкубок России.

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