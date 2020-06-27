«Спартак» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

Московский «Спартак» и «Уфа» сыграли вничью в матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Матч состоялся в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершился со счетом 0:0.
Перед встречей полиция арестовала представителей фанатского движения московского клуба. Задержания вызваны перформансом с использованием пиротехники и частичным перекрытием дорожного движения, устроенным болельщиками перед выездным матчем с тульским «Арсеналом».
«Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. «Уфа» с 30 очками располагается на седьмом месте.
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