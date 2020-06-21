Игроки «Спартака» захотели оплатить штрафы задержанных за хулиганство фанатов

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о готовности игроков команды оплатить возможные штрафы задержанных в Москве болельщиков. Об этом сообщает ТАСС.

Футболист посчитал бредом возбуждение в отношении фанатов уголовного дела о хулиганстве, а также выразил поклонникам красно-белых благодарность за поддержку.

Инцидент произошел в пятницу, 19 июня. Фанаты «Спартака» устроили перфоманс с использованием пиротехники и частичным перекрытием дорожного движения вблизи домашнего стадиона красно-белых «Открытие Арена». Акция была направлена на поддержку команды, которая отправлялась на выездной матч в Тулу против «Арсенала».

Встреча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и тульским клубом прошла в субботу, 20 июня, и завершилась со счетом 3:2 в пользу москвичей.

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