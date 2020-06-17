Российский футболист упомянул «мешки денег» и заинтересовал РФС

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков заявил, что сталкивался с попыткой мотивировать игроков со стороны конкурентов команды соперника, чем заинтересовал Российский футбольный союз (РФС). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

31-летний Дьяков подчеркнул, что никогда не принимал участия в договорных матчах. Однако, футболист отметил, что неоднократно сталкивался с попыткой третьей стороны материально простимулировать одну из команд для достижения необходимого результата.

«Нас иногда соперники мотивировали, когда мы играли против команд, претендующих на титул. Привозили мешок денег и говорили: вот вам, поделите, как хотите», — заявил Дьяков. В РФС уже прокомментировали высказывание игрока, подчеркнув, что изучат слова о «мешках денег».

Дьяков вернулся в Россию зимой 2020-го, подписав контракт со «Спартаком-2». До этого игрок обороны выступал за минское «Динамо» и турецкий «Сивасспор».

В России Дьяков известен по выступлениям за «Ростов» и «Динамо». В составе ростовчан он завоевал Кубок страны в сезоне 2013/2014.

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