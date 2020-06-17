Российский футболист назвал Гитлера сильным политиком

Российский нападающий «Урала» Андрей Панюков признался, что увлекается чтением исторических книг, и поделился мнением о нацистском лидере Адольфе Гитлере после знакомства с программной книгой последнего «Майн Кампф». Слова футболиста приводит «Накануне.ру».

25-летний Панюков подчеркнул, что после прочтения книги (запрещенной на территории Российской Федерации) считает Гитлера сильным политиком. При этом спортсмен допустил, что германский лидер был психически нездоров. По словам Панюкова, немца сгубила «ненависть к евреям».

Кроме того, Панюков положительно оценил роль Иосифа Сталина в истории. Он подчеркнул, что советский лидер повлиял на ход Великой Отечественной войны и привел СССР к победе.

Панюков известен по выступлениям за «Урал», «Зенит» и столичное «Динамо». Футболист отметился и игрой за европейские клубы. В частности, на его счету 23 матча за французский «Аяччо».

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