Познер поразмышлял о правильности запрета «Майн кампф»

Телеведущий Владимир Познер рассказал, что в отдельных случаях считает правильным запрет книг. Отвечая на вопрос поклонника, он поразмышлял о подобных ограничениях и вспомнил о ситуации с программной книгой Адольфа Гитлера «Майн кампф». Комментарий опубликован на сайте «Познер Online».

Познер рассказал о мнении, что книги не надо запрещать: сторонники такого подхода считают, что запретный плод сладок и лучше пусть люди «увидят мерзость такой, какая она есть», чтобы отказаться от нее осознанно. Однако журналист считает, что порой это может приводить к ужасным последствиям. По его мнению, распространение «Майн кампф» привело к смерти 50 миллионов людей. «Не великая ли цена за то, что "разобрались"?» — задался вопросом по поводу книги фюрера журналист.

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«Я все-таки придерживаюсь того мнения, что могут быть случаи, когда следовало бы запретить книгу», — отметил Познер.

Однако он оговорился, что это порождает и дополнительные вопросы. По его словам, нужно определять, кто имеет право запрещать и как можно гарантировать то, что запрет будет «правильным». «На самом деле вопрос очень сложный и неоднозначный», — заключил журналист.

Ранее Познер заявил, что не видит ничего зазорного в использовании картин Адольфа Гитлера в интерьере. При этом журналист уточнил, что важно понимать, является ли владелец таких картин поклонником Гитлера как политика или как художника.

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