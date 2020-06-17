Российский футболист рассказал о возможности прожить на 300 тысяч в месяц

Бывший защитник «Спартака-2» Виталий Дьяков порассуждал об уровне зарплат в российском футболе. Интервью со спортсменом публикует «Чемпионат.com».

31-летний игрок обороны отметил, что в российском чемпионате заметно снижение зарплат. Дьяков также признался, что сумел адаптироваться к снижению доходов. Ранее футболист зарабатывал семь миллионов рублей в месяц.

«Если ты не дурак, при солидной зарплате ты успеешь отложить денег, чтобы начать свой бизнес. Фламини (Матье Фламини — бывший игрок «Арсенала» и «Милана» — прим. «Ленты.ру»), например, стал миллиардером после завершения карьеры. Понятно, что легко привыкнуть к семи миллионам в месяц, но я готов и на 300 тысяч в месяц прожить», — добавил футболист.

Дьяков вернулся в Россию зимой 2020-го, подписав контракт со «Спартаком-2». До этого игрок обороны выступал за минское «Динамо» и турецкий «Сивасспор».

В России Дьяков известен по выступлениям за «Ростов» и «Динамо». В составе ростовчан он завоевал Кубок страны в сезоне 2013/2014.

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