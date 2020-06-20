«Спартак» впервые с 2017 года обыграл «Арсенал»

Московский «Спартак» на выезде обыграл тульский «Арсенал» в матче 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 20 июня, и завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. В концовке первого тайма гостей вперед вывел Александр Соболев. Во второй половине игры у москвичей отличились Николай Рассказов и Эсекьель Понсе. В составе «Арсенала» в добавленное к основному время матча забили Евгений Луценко и Даниил Лесовой.

Победа позволила «Спартаку» набрать 31 очко и подняться на шестое место в чемпионате. В активе «Арсенала» 28 очков, команда находится на восьмой позиции. В следующем туре красно-белые 27 июня дома сыграют с «Уфой». «Арсенал» в тот же день на выезде встретится с «Ростовом».

Последний раз «Спартак» обыгрывал туляков 1 декабря 2017 года. В том матче москвичи в рамках РПЛ одержали гостевую победу со счетом 1:0.

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